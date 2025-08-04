В первом полугодии 2025 года в страховую компанию A-Qroup поступило 27 обращений по случаям онкологических заболеваний. На обследование и лечение, как в стране, так и за рубежом, было выплачено около 100 000 манатов.

При раннем выявлении болезни и своевременном оказании высококвалифицированной медицинской помощи шансы на успешное выздоровление значительно возрастают. Именно поэтому A-Qroup считает приоритетом оперативную финансовую поддержку своих застрахованных.

Компания желает всем обратившимся скорейшего выздоровления и напоминает: онкология — не приговор, и шанс на полное излечение всегда есть.

Напоминаем, что страховая компания A-Qroup уже 30 лет заботится о своих клиентах, обеспечивая качественный сервис, соответствующий международным стандартам.