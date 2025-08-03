С 4 по 8 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, пройдет мероприятие под названием «День Азербайджана».

Цель мероприятия — представить богатое культурное наследие, художественные традиции и современный творческий потенциал страны, поясняется в информации Министерства культуры Азербайджана.

В Аваз уже прибыла делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Кяримли, а также известные деятели искусства. Они ведут подготовительные работы к мероприятию.