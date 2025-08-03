Наше энергетическое партнерство укрепляется, а SOCAR превращается в еще более крупного игрока на международной арене. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, слова которого приводит Euronews Turkish.

По его словам, госкомпания SOCAR приобретает всё большее влияние на региональных и глобальных энергетических рынках.

Он отметил, что поставки азербайджанского газа в Сирию через город турецкий Килис стали очередным шагом в рамках расширения энергетической дипломатии Азербайджана. Сирия стала 14-й страной, получающей азербайджанский трубопроводный газ.

«Это делает Азербайджан всё более значимым глобальным поставщиком энергии», — сказал министр, отметив, что надёжное энергоснабжение играет ключевую роль в процессе восстановления и нормализации экономики Сирии. Азербайджанский газ, по его мнению, обеспечит более стабильное производство электроэнергии и удовлетворит потребности миллионов людей.

Министр указал при этом на то, что проект носит не только коммерческий, но и дипломатический характер, открывая новую страницу в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Сирией. Он напомнил о прошедших ранее встречах президентов двух стран в Анталье и Баку.

Министр отметил, что реализация газового проекта стала возможной благодаря стратегическому партнерству и союзническим отношениям между Азербайджаном и Турцией. Он выразил благодарность за активную поддержку обеих стран, а также правительства Катара, сыгравшего важную роль в этом процессе.

«Эти инициативы выходят за рамки национальных интересов и способствуют обеспечению региональной стабильности и безопасности», — сказал министр.

Говоря о возможной поддержке восстановления Сирии со стороны других стран региона, Микаил Джаббаров сказал следующее: «Мы действуем от собственного имени, но приветствуем усилия и других государств, готовых внести свой вклад».