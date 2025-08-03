Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко возглавил Воздушные силы ВСУ. До этого он почти год исполнял обязанности командующего после увольнения Николая Олещука.

Об этом говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского. По словам главы госуарства, решение о назначении Кривоножко командующим он принял сегодня.

«И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы», — отметил Зеленский.