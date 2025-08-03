В связи с жаркой погодой и массовым наплывом населения на пляжи, в лесные массивы и зоны отдыха организовано непрерывное несение полицейской службы. Согласно информации МВД, сотрудники полиции несут службу в форме и под прикрытием, они обеспечивают не только безопасность дорожного движения, но и неприкосновенность собственности.

Так, в Сабаильском районе было зарегистрировано девять случаев кражи, по которым полиция задержала 5 человек, по факту кражи из трех автомобилей в Сабунчинском районе задержан один человек.

В результате проведения оперативных мероприятий потерпевшим возвращены похищенные вещи, оставленные без присмотра, — сумки, золотые украшения и деньги, а также другие ценные предметы, похищенные из автомобилей с открытыми окнами.