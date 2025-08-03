Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, утром северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23–28, днём — 35–40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность — 70–75 % ночью и 35–40 % днём.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно погода без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24–28, днём — 35–40, местами до 41 градуса тепла. В горных районах — ночью 21–26, днём 29–34 градуса тепла.