Американский лидер Дональд Трамп находится под давлением элит США, которые вынуждают его активно действовать на тех направлениях, в которых сам политик мало заинтересован. Так, ему совсем не хочется портить отношения с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. При этом, по словам народного избранника, не хозяину Белого дома решать, когда закончится «СВО» в Украине.

«Поскольку заявленные цели «СВО» в принципе не совместимы с сохранением существования Украины, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — приводит MK.ru слова Вассермана.

Он отметил, что срок завершения «СВО» зависит исключительно от России. Определить точное время завершения «спецоперации» сейчас невозможно, но запаса прочности у НАТО может хватить ещё ни на один год. Хотя они вряд ли собираются тратить все свои ресурсы на Украину, считает Вассерман.