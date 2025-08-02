Несмотря на запрет экспорта, на российском рынке не хватает топлива: внутренние запасы малы, сезонный спрос высокий, а НПЗ в ремонте, отмечает Reuters. По данным трейдеров, даже полный отказ от экспорта не покроет потребности внутри страны.

Власти, как ожидается, вынудят нефтяные компании увеличить внутренние поставки и отложить запланированные техобслуживания заводов. Ситуацию усугубили и частые задержки авиарейсов — многие россияне пересели на авто. Дефицит бензина может затянуться до сентября.