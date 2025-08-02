Турция, Азербайджан, Катар и Сирия обнародовали совместное заявление в связи с запуском газопровода Турция-Сирия.

Совместное заявление опубликовано на странице Министерства энергетики и природных ресурсов Турции в соцсети X. В нем говорится, что газопровод Турция-Сирия является важным шагом в углублении связей между четырьмя странами.

В документе подчеркивается честь совместно объявить об открытии газопровода, ставшего символом региональной солидарности, и начале поставок природного газа из Азербайджана в Сирию. Проект, реализованный в рекордно короткие сроки, стал важной поддержкой для процесса восстановления и нормализации Сирии после конфликта, начавшегося после исторических событий декабря 2024 года.

«Данный обновленный трубопровод, проходящий между турецкой провинцией Килис и сирийским городом Алеппо и имеющий пропускную способность 6 миллионов кубометров в сутки, официально введен в эксплуатацию 2 августа 2025 года. Государство Катар через Катарский фонд развития в рамках этой инициативы вновь подтверждает свою приверженность процессу восстановления и стабилизации Сирийской Арабской Республики путем поддержки производства электроэнергии. С началом подачи природного газа на электростанцию в Алеппо поставки электроэнергии в Сирии значительно увеличатся», — говорится в заявлении.

Также указывается на то, что эта инициатива имеет большое значение с гуманитарной точки зрения, поскольку она будет непосредственно способствовать восстановлению сирийской экономики и улучшению условий жизни населения.

«Кроме того, наши страны вновь подтверждают свою приверженность укреплению мира, стабильности и процветания в регионе. Мы по-прежнему привержены построению будущего, основанного на сотрудничестве, а не на разногласиях, в котором народы региона будут совместно пользоваться благами безопасности, развития и взаимного доверия», — говорится в документе.