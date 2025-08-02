Учёные Института океанологии РАН совместно с Астраханским заповедником провели экспедицию в дельту реки Итиль (ныне Волга) и северную часть Каспийского моря для изучения причин его обмеления.

Были взяты пробы воды в дельте, вдоль Гандуринского канала и в Каспии на удалении до 50 км. Впервые с 2021 года удалось зафиксировать зону смешения пресной и морской воды у острова Малый Жемчужный — она появилась из-за крайне слабого весеннего стока.

Данные спутников Sentinel-2 помогли точно определить зоны смешения. Результаты позволят учёным разработать методики замедления обмеления и обосновать создание охраняемых морских территорий в северной части Каспия.