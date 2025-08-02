Азербайджан и Сирия коснулись развития энергетического сотрудничества и реализации потенциальных проектов между государствами. Об этом в соцсети «Фейсбук» написал министр экономики Микаил Джаббаров.

«В рамках делового визита в Турцию на встрече с министром энергетики Сирии Мухаммедом Аль-Баширом мы подчеркнули региональное значение транспортировки природного газа из Азербайджана в Сирию. Рассмотрели вопросы, стоящие на повестке двустороннего экономического сотрудничества, развитие энергетического сотрудничества и потенциальные проекты», — отметил министр.

