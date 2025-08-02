Между Турцией и Россией идет обмен ключевой информацией, связанной с расследованием теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». При этом детали сотрудничества остаются закрытыми для общественности. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в профильном турецком ведомстве

Обе стороны осуществляют передачу необходимых данных, но конкретика не разглашается.

«Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются», — отметил представитель турецкого ведомства.