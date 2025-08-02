Стражи порядка задержали 64-летнего мужчину, который подозревается в совершении непристойных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Это произошло в селе Гаратепе Сабирабадского района, говорится в сообщении Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана. Информацию подтвердили и в пресс-службе МВД.

Установлена и личность подозреваемого. Это М.Гусейнов, 1961 года рождения. Проводится расследование

Отмечается, что мужчина совершил непристойные действия сексуального характера в отношении 4-летней внучки своего соседа.