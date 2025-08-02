Воздушное пространство Азербайджана открыто для гражданских самолетов из Армении, но они через него не летают. Об этом говорится в информации Комитета гражданской авиации Армении.

В Комитете уточнили, что воздушные пространства двух стран открыты для использования гражданских судов. Исключение составляют ситуации, связанные с военным положением, — это обусловлено соображениями безопасности и распространяется на все авиакомпании согласно положениям Чикагской конвенции.

«Исходя из вышесказанного, воздушное пространство Азербайджана открыто для гражданских судов Армении, но на практике эксплуатанты воздушных судов из Армении не осуществляют полеты по указанной территории, что обусловлено их внутренними решениями», — отмечается в сообщении.