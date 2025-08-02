Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф отметил, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной задачей.

«План состоит в том, чтобы покончить с войной, а не усилить ее», — приводит The Times of Israel слова Уиткоффа со встречи с родственниками заложников.

Он отметил, что вместо промежуточного соглашения Израиля и группировки ХАМАС нужно добиваться окончания боев и возвращения всех заложников. Уиткофф также сказал, что большинство жителей Газы тоже хотят возвращения домой заложников, потому что после этого можно начать восстановление анклава.