Поставляемый в Сирию азербайджанский газ обеспечит электроснабжение 5 млн домов. Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, которые приводит Haber Global, природный газ, транспортируемый по газопроводу Килис-Алеппо, будет преобразован в энергию на электростанциях в Алеппо. «Посредством этого газа на электростанциях в Алеппо, будет производиться электроэнергия, достаточная для удовлетворения энергетических потребностей около 5 млн домов. Поэтому это важный проект энергоснабжения. Мы реализовали его в очень короткие сроки», — отметил министр, добавив, что трубопровод играет важную роль в нормализации жизни в Сирии.

Он при этом указал на то, что особую роль в его реализации сыграла поддержка президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«После встречи президента Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди этот проект перешел на совершенно другой уровень. Мы обеспечили подготовку технической инфраструктуры, и в настоящее время природный газ из Азербайджана доставляется в Алеппо по этой линии. Это имеет стратегическое значение с точки зрения нормализации жизни в Сирии», — заявил он.

Министр добавил, что гражданская война, продолжающаяся в Сирии 14 лет, уничтожила всю инфраструктуру. Страна испытывает серьезные энергетические потребности. «Для определения этих потребностей мы отправили в декабре нашу первую техническую команду в Сирию. Проведя исследования на месте, мы подготовили средне- и долгосрочные планы. Одним из важнейших направлений этих планов является увеличение электроснабжения Сирии», — подытожил Алпарслан Байрактар.