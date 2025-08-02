В Казахстане задержали вице-министра транспорта республики Сатжана Аблалиева. Об этом сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это правда», — подтвердил он.

Однако других деталей источник не раскрыл. В соцсетях распространяется информация, что вице-министра задержали из-за подозрений в крупной взятке в размере $78 тыс. и незаконном покровительстве.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.