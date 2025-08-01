Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предметное обсуждение украинской тематики, которое ведётся между Москвой и Вашингтоном с начала года, является конструктивным и уже приносит результаты.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

По его словам, возобновление прямого диалога с нынешней администрацией США соответствует нормальной дипломатической практике, от которой, как отметил Лавров, прежнее руководство при Джо Байдене отказывалось «вопреки зТдравому смыслу».

Лавров отметил, что именно благодаря настойчивости президента Дональда Трампа Киев согласился на предложение России возобновить стамбульские переговоры.