Министерство внутренних дел (МВД) продолжает совершенствовать мобильное приложение E-Polis для повышения удобства граждан и качества услуг.

Как сообщили в ведомстве, благодаря обновлениям процесс получения разрешений на поездки на освобожденные от оккупации территории стал быстрее и удобнее.

С помощью новой функции, добавленной в мобильное приложение E-Polis, теперь можно оформить разрешение на поездку в Карабах в электронной форме.

«Для этого необходимо войти в приложение и выбрать из списка «Разрешение на въезд в Карабах» или «Услуги» раздел «Получение разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории». После нажатия кнопки «Подать заявку» откроется форма, в которой нужно указать контактные данные. Затем следует выбрать направление и даты поездки. Разрешение выдается максимум на 5 дней», — говорится в сообщении.

После ввода государственных номеров и номерных знаков автомобиля поездку могут совершить не более 9 человек, в зависимости от мест в салоне. Пассажирами могут быть как местные, так и иностранные граждане при наличии соответствующих документов. Завершить оформление заявки можно, нажав кнопку «Подтвердить».

Уведомления будут приходить в личный электронный кабинет (при наличии) или по SMS на мобильный номер.

