НАТО нанесёт немедленный удар по Кёнигсбергу (ныне Калининград) в случае российского нападения на Прибалтику. Об этом заявил генерал бундесвера Эрхард Бюлер, подчеркнув, что размещение Россией вооружений в регионе представляет серьёзную угрозу для альянса.

По словам генерала, с 2017 года Россия активно наращивает военный потенциал в Кёнигсберге, включая ЗРК, ракеты «земля-земля», «земля-море» и комплексы «Искандер», способные нести ядерные боеголовки. Целью этого, по его мнению, является блокировка переброски сил НАТО в Прибалтику в случае конфликта.

«С таким арсеналом Кёнигсберг способен не дать ни самолётам, ни кораблям добраться до Прибалтики. Это сигнал: не смейте помогать», — заявил Бюлер.

Он подчеркнул, что НАТО не будет атаковать первой, но обязано реагировать, если Россия начнёт агрессию. В этом случае, по его словам, «обоснованным ответом» станет удар по Кёнигсбергу и военным базам в глубине России и Беларуси.