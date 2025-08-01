В третьем квартале этого года Казахстан намерен предложить России создать совместную рабочую группу по вопросам регулирования реки Итиль (Волга), заявил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

«К сожалению, Итиль не относится к трансграничным рекам, как Жайык и другие, по которым уже существуют соглашения и рабочие группы. Однако Итиль обеспечивает до 80% притока воды в Каспий, и мы предлагаем создать по ней отдельную рабочую группу», — отметил он.

Ранее представитель «Казгидромета» Айзат Елтай сообщил, что объём воды, поступающей из Итиля, сократился из-за водозаборных сооружений, построенных на российской стороне.