Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала слова соболезнования в связи с кончиной народного артиста Арифа Бабаева.

«Уход из жизни видного представителя азербайджанского мугамного искусства Арифа Бабаева – невосполнимая утрата для нашей культуры, для всего нашего народа. Он был настоящим Народным артистом, которого любили все, от мала до велика. Мугамы, искусным исполнителем которых он являлся, еще больше обогатили наше национальное музыкальное наследие. Добрая и светлая память об Арифе Бабаеве навсегда сохранится в сердце азербайджанского народа. Да упокоит Аллах его душу», — написала она в Instagram.