Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин воскресили США, превратив их из «мертвой страны» в «самую горячую страну мира».

«Пошлины вновь делают Америку великой и богатой. На протяжении десятилетий они успешно использовались против США и совместно с абсолютно глупыми, жалкими и продажными политиками поставили под угрозу будущее нашей страны и даже ее существование. Теперь ветер полностью переменился, и Америка успешно отразила направленную на нее тарифную атаку. Год назад Америка была мертвой страной, а теперь это самая горячая страна мира. Поздравляю всех!» — написал глава американской администрации в Truth Social.