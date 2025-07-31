Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что намерен добиться заключения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной до 8 августа.

Об этом поведал старший дипломат США Джон Келли в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и о прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко обозначил, что это должно быть сделано до 8 августа. США готовы предпринять дополнительные меры для обеспечения мира», — приводит Al Arabia слова Келли.