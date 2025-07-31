На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда показания дал потерпевший Эмин Мамедов.

Он рассказал, что был командирован в Кельбаджар для съемок как сотрудник АзТВ и 4 июня 2021 года в селе Сусузлуг противотанковая мина взорвалась под колесами их автомобиля. Мина была установлена вооруженными силами Армении.

В результате взрыва погибли оператор АзТВ Сирадж Абышов, корреспондент Азертадж Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы ИВ Кяльбаджарского района по округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четверо, включая самого Мамедова, получили ранения.

Он отметил, что дорога ранее неоднократно использовалась, что дает основания утверждать, что мина была установлена позже в результате диверсии. Потерпевший также ответил на вопросы стороны защиты.