МЧС Азербайджана напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне жаркой и засушливой погоды.

При высокой температуре и отсутствии осадков даже незначительная неосторожность может привести к возгораниям, особенно в открытых пространствах и лесных массивах. Кроме того, в условиях жары растет нагрузка на электросети из-за активного использования бытовых приборов, что увеличивает риск короткого замыкания и пожаров.

Министерство призывает граждан:

— не использовать открытый огонь и не курить вблизи сельхозугодий и мест складирования сена;

— не эксплуатировать неисправную сельхозтехнику на полях;

— не выбрасывать на открытых участках предметы, пропитанные горючими жидкостями, стеклянную тару и осколки;

— не бросать непотушенные сигареты и спички;

— регулярно очищать приусадебные участки и территории предприятий от сухой травы и мусора;

— разводить костры только в специально отведенных для этого местах, очищенных от сухой растительности в радиусе 0,5–1 метра, и не оставлять костер без присмотра;

— не покидать место до полной ликвидации огня — залейте костер водой и присыпьте землей;

— не разводить костры при сильном ветре;

— помнить, что в лесных массивах разведение костров строго запрещено.

В целях предотвращения пожаров по причине перегрузки электросетей МЧС также рекомендует проверять техническое состояние электропроводки, обеспечить устранение обнаруженных неисправностей и избегать одновременного подключения большого количества устройств.