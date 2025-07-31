Президент Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому Министерству культуры Азербайджана добавлены новые полномочия, касающиеся контроля за применением азербайджанского языка и развития литературы.

Документ вносит дополнения в Положение о Министерстве культуры, наделяя ведомство новыми функциями.

Министерство будет осуществлять контроль за применением азербайджанского языка в соответствующей сфере, следить за соблюдением нормативных правовых актов об азербайджанском языке, включая соблюдение языковых норм.

На ведомство возлагается ответственность за обеспечение развития азербайджанского языка, а также проведение работы по популяризации и пропаганде азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджане.

Кроме того, указом предусмотрено, что Кабинет Министров в трехмесячный срок должен подготовить и представить президенту предложения по новому составу Государственной языковой комиссии Азербайджана.