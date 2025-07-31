Многочисленные сообщения о возможном теракте поступали перед концертом в Стамбуле популярного американского певца Джастина Тимберлейка, полиция устранила предполагаемую террористическую угрозу.

Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на компанию — организатора концерта, который состоялся вечером 30 июля в районе Маслак на стадионе Стамбульского университета.

«Перед концертом были распространены многочисленные заявления о возможности террористической атаки. В результате успешной и самоотверженной работы, проделанной управлением безопасности Стамбула, возможная террористическая угроза была устранена. Безопасность концерта была обеспечена на высшем уровне. Благодаря усилиям тысячи сотрудников сил быстрого реагирования, тысячам сотрудников полиции в гражданской одежде, ни одного инцидента зафиксировано не было», — приводит телеканал заявление компании — организатора концерта.