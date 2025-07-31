Государственная инспекция труда выступила с напоминанием для всех работодателей о необходимости принятия экстренных мер по обеспечению безопасности сотрудников в условиях экстремальной жары, когда температура воздуха превышает отметку в 41°C.

Ведомство подчеркнуло критическую важность соблюдения норм охраны труда в период аномально высоких температур.

Согласно действующему Трудовому кодексу, при температуре воздуха выше 41°C работодатели обязаны немедленно приостановить все виды работ, проводимые на открытом воздухе, а также в помещениях, не оборудованных системами кондиционирования.

Работникам должны предоставляться регулярные перерывы для отдыха и восстановления. Количество и продолжительность таких перерывов определяются совместным решением работодателя и профсоюзной организации предприятия.

Особо важным аспектом является то, что все перерывы, предоставляемые работникам из-за высокой температуры, должны включаться в рабочее время. При этом заработная плата за время таких вынужденных перерывов должна выплачиваться в полном объеме в соответствии с установленной тарифной ставкой работника.

В случаях, когда работа полностью приостанавливается из-за экстремальных температурных условий, оплата времени вынужденного простоя не может составлять менее двух третей тарифной ставки работника. Такое положение обусловлено тем, что простой происходит по причинам, не зависящим от самого работника.

Госинспекция также отметила, что в ситуациях, когда специфика производства позволяет изменить график работы, рабочий день может быть разделен на части с длительным перерывом в самое жаркое время суток.