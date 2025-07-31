Президент США Дональд Трамп озвучил очередное жёсткое заявление в адрес России. Хозяин Белого дома, по сути, предъявил Владимиру Путину ультиматум. Трамп заявил, что даёт России 10 дней на урегулирование конфликта в Украине. «А потом мы введём пошлины и прочее», — пообещал он. Впрочем, как уже сообщал Minval Politika, Трамп не знает, «повлияет ли это на Россию», но считает, что «может повлиять». Вместе с тем президент США выразил мнение, что российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну». Коснулся Дональд Трамп и того, что на его предложение Путин не ответил: «Я не получил никакого ответа от Путина. Это позор», — отметил он.

Возможно, по законам жанра, здесь должны следовать язвительные комментарии, что в нынешней ситуации надо бы анонсировать не пошлины, а дополнительное оружие для окраины. Но новые поставки оружия, пусть и за счёт Европы, а не американских налогоплательщиков, Трамп обещал Украине совсем недавно. Более того, нарушать свои предвыборные обещания нынешний резидент США тоже не намерен. В ходе своей кампании он неоднократно давал понять, что американцам не придётся оплачивать, в общем-то, чужую, изрядно затянувшуюся и очень дорогостоящую войну — так что финансовое бремя надо бы переложить на Европу.

Но в то же время есть и другие реалии. Конечно, проценты пошлин в новостях выглядят не так эффектно, как танки и зенитные системы. Но по экономике они бьют достаточно болезненно. К тому же нет ясности, что скрывается за трамповским «и прочее». Речь вполне может идти о введении так называемых «вторичных санкций», когда под ударом окажутся не только сугубо российские компании, но и те, кто с Россией сотрудничают. Вот это уже может оказаться куда более серьёзным экономическим ударом по интересам Москвы. Особенно в ситуации, когда, несмотря на все громкие декларации и надувание щёк, Евросоюз тратит на российские энергоносители в разы больше, чем на помощь Украине.

Но, пожалуй, самое главное — в другом. Конкретные меры могут быть разными по степени эффективности, болезненности и, будем реалистами, зрелищности. Куда важнее, что в США продолжается политический разворот от заигрывания с Кремлём к усилению давления на Россию. Шанс договориться после перехода к власти новой администрации Кремль попросту упустил. А эффективность экономических рычагов как минимум не стоит недооценивать. Особенно теперь, когда российская экономика и так с трудом выдерживает бремя войны и санкций.

В самом деле, можно публиковать победные для одних и алармистские для других выкладки, что, несмотря на санкции, Россия выстроила «экономику войны» и в общем-то держит удар — но война была и остаётся делом чрезвычайно дорогостоящим. И эту самую «экономику войны» надо впитывать извне. Само по себе военное производство доходов не приносит — ну, за вычетом экспорта оружия, чем Россия сейчас, по понятным причинам, не занимается. Вся мощь её ВПК направлена на «латание дыр» в боевых порядках на украинском фронте.

В такой ситуации экономические меры давления, особенно если они будут распространены на «становой хребет» российской экономики — экспорт нефти и газа, — могут оказаться куда большей проблемой для Кремля, чем это кажется многим. Параллели в политике — вещь рискованная, но не получится не вспомнить опыт Первой мировой войны. Которая тоже вначале сопровождалась небывалым ура-патриотическим угаром. Девушки из семей России становились «сёстрами милосердия», не соната, а богема того времени формировали свои санитарные отряды, проводились благотворительные вечера в поддержку армии… А затем всё изменилось. Солдаты на фронте не понимали, за что они воюют. Ведь на Россию никто не нападал! Миф о «защите православных братьев» где-то на Балканах очень быстро потерял былую привлекательность. Но самое главное — в тылу начали проявляться социально-экономические последствия войны. Дальнейшие события хорошо известны: «хлебные бунты», расстрел на Знаменской площади, от которого полыхнула Февральская революция.

Так что по поводу мер экономического давления лучше не шутить.