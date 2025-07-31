В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село Хыдырлы из города Баку возвращаются 20 семей (76 человек); Барды – 17 семей (68 человек); Агдамского района – 8 семей (36 человек); города Мингячевира – 5 семей (16 человек); Евлахского района – 3 семьи (10 человек); Габалинского района – 1 семья (5 человек), Огузского района – 1 семья (5 человек); Агджабединского района – 1 семья (4 человека); из Абшеронского района – 1 семья (3 человека); из Агдашского района – 1 семья (2 человека), всего – 58 семей (225 человек).

Таким образом, с учетом сегодняшней группы, в село Хыдырлы Агдамского района переселено всего 188 семей (737 человека).