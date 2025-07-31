Госкомпания SOCAR обсудила с японской Корпорацией Itochu разведку и разработку нефтяных месторождений, проекты возобновляемой энергетики, а также внедрение передовых технологических инноваций в промышленности. Об этом говорится в сообщении SOCAR.

Переговоры прошли в ходе встречи руководителя SOCAR Ровшана Наджафа с главой Японо-азербайджанского экономического комитета и главным операционным директором Корпорации Itochu Тетсуя Ямадой.

Стороны отметили, что между SOCAR и Корпорацией Itochu за прошедшие годы установлены эффективные связи, в этом контексте с удовлетворением отмечено успешное партнерство в энергетических проектах регионального и глобального значения, реализуемых по инициативе Азербайджана, а также в нефтехимической сфере.