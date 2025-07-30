Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на недавнее заявление пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова об «иммунитете» России к санкциям. Политик указал на то, что, несмотря на то, что Россия действительно «научилась жить» с санкциями, сейчас глава Белого дома «меняет правила игры».

«Трамп меняет правила игры и планирует ввести пошлины на страны, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая таким образом вашу военную машину. Возможно, вам стоит как можно скорее проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение», — обратился Грэм к россиянам.

Также он заявил, что двухпартийное большинство в Конгрессе «готово поддержать президента Трампа в этом намерении».