Апелляционный суд Армении признал незаконным обыск в доме бизнесмена российского Самвела Карапетяна.

Об этом проинформировала в соцсетях адвокат предпринимателя Лианна Гаспарян. По ее словам, апелляционный уголовный суд констатировал нарушение прав Карапетяна. Гаспарян также уточнила, что судья, санкционировавший проведение обыска в доме Карапетяна, вынес и постановление о его аресте.

Отметим, что после обыска 18 июня Карапетян был задержан и позже арестован по обвинению в призывах к захвату власти.