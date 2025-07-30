Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России не могут способствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Никакие угрозы, исходящие от кого бы то ни было, не могут хорошо сказаться на процессах нормализации. Это просто теоретический ответ на практический вопрос. Теоретический, потому что это закон природы», — сказала она на брифинге (Цитата по ТАСС-ред.).

По ее мнению, если говорить о нормализации отношений стран, то «вопросы угроз должны отойти как рудимент».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что по линии Администрации президента РФ уже последовала реакция на слова Трампа: «Было заявлено о том, что наша страна приняла к сведению заявление, прозвучавшее из Вашингтона».

«Я об этом не знаю, мне об этом ничего не известно. Уточню, но у меня такой информации нет», — ответила официальный представитель МИД на вопрос, уведомлял ли Вашингтон о своих планах Москву по дипломатическим каналам.

Говоря об угрозе введения вторичных санкций, она обратила внимание на то, что против России и ее партнеров «уже объявлено беспрецедентное количество санкций», которые «стали просто какой-то рутиной». «Уже стало понятно, что на этой ноте Запад заело», — заметила дипломат, добавив, что «от темы санкций Запад отклеиться не может, буксует постоянно». «Видимо, других вариантов уже не осталось, истребили», — предположила она.

По словам официального представителя МИД, Россия не может полностью сбрасывать фактор санкций со счетов, поскольку этого «не позволяют издержки современного мирового хозяйственного устройства», но знает, как этим санкциям противостоять «или оборачивать их даже в собственных интересах». «Но то, что удары наносятся по мировой экономике, сомнений нет. То, что эти санкции уже буквально подорвали благополучие целых регионов мира, это тоже понятно. Странно, что это понятно одним и непонятно другим», — считает дипломат.