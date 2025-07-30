В Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским «Карабахом» и клубом «Шелбурн» (Ирландия).

Матч завершился минимальной победой азербайджанского коллектива — в конце первого тайма игрок гостей Джон Мартин срезал мяч в свои ворота. Отметим, что в середине второго тайма игрок «Карабаха» Кади не реализовал пенальти.

С учетом результата игры в Ирландии (3:0 в пользу «Карабаха»), в следующий раунд турнира пробился азербайджанский клуб.

