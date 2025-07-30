Счётная палата завершила аудит Фонда обязательного медицинского страхования за 2023–2024 годы. Проверка охватила Государственное агентство по обязательному медстрахованию и Центр инноваций и снабжения при TƏBİB. Результаты показали многочисленные нарушения, включая искажение финансовой отчётности и нецелевое использование средств.

Доходы Фонда составили 2,2 млрд манатов в 2023 году и 2,46 млрд в 2024 году, однако часть поступлений не была отражена, расходы учитывались некорректно, а средства прошлых лет дважды включались в бюджеты — как доходы и как остатки.

При расчёте страховых взносов не учитывались официальные демографические данные. В 2023 году исполнено только 81% запланированных расходов, в 2024 — 78,5%. Отчёты не содержали полной информации о задолженностях прошлых лет, несмотря на выделенные на это средства.

Аудиторы обратили внимание на отсутствие четкого регулирования верхнего предела расходов на содержание TƏBİB и рост числа юридических лиц, созданных этой структурой, что привело к увеличению доли административных расходов в общих расходах Фонда.

Несмотря на то, что Закон «О медицинском страховании» устанавливает предел расходов на содержание Агентства в размере 2% доходов, фактические расходы превысили этот лимит.

Лекарства закупались в меньшем объёме, чем требовалось, или поставлялись с опозданием. Были случаи повторного включения одних и тех же препаратов в тарифы и завышения цен по сравнению с закупочными. Тарифы на услуги завышались в среднем на 26%.

Более 90% дорогостоящих операций (от 5000 манатов) проводились в частных клиниках. При этом гражданам нередко оказывались услуги без направлений, что противоречит условиям контрактов. За два года частным медцентрам было выплачено 4,27 млн манатов по таким случаям.

Инвестируемые остатки Фонда выросли с 462 млн манатов (2022) до 1,45 млрд (2024). Однако в ряде случаев нарушались нормативные ограничения по доле депозитов, а неиспользованные бюджетные средства незаконно направлялись на инвестиции.

Из 277 закупок на сумму 757 млн манатов, 43% проводились из одного источника. Аудит выявил несвоевременные поставки, дублирующие закупки, закупки по завышенным ценам, и сосредоточение 70% всех трат в конце года — признак слабого планирования.

Отсутствие должностных инструкций, вакантные позиции и неэффективный внутренний аудит — всё это ослабляло контроль внутри Агентства. Финансовая отчётность за 2018–2021 годы была предоставлена с большим опозданием и получила лишь условно положительное заключение аудиторов.