Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынков провело предварительное расследование в отношении основных участников рынка продаж электроники и бытовой техники — ООО Baku Electronics и ABC Telecom.

Как сообщили в Агентстве, по результатам расследования было установлено, что Baku Electronics использовал недостоверную информацию, создающую ложное представление у потребителей, при презентации телевизоров с товарным знаком YOSHIRO, а ABC Telecom — при презентации электрических обогревателей HOFFMANN.

Ведомство расценило предоставление ложной информации о происхождении, технологии производства и характеристиках товаров как недобросовестную конкуренцию.

Агентство возбудило дела против обеих компаний по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Рассмотрение продолжается, об итогах будет дана дополнительная информация.