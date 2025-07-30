Счетная палата выявила нарушения в Госагентстве по туризму на сумму более 18 млн

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Счетная палата выявила нарушения в Государственном агентстве по туризму на сумму 18,5 млн манатов. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: Средства бюджета передавались другим учреждениям, несмотря на их выделение подведомственным структурам Агентства.

Агентство профинансировало обучение по международной программе, не входящей в его полномочия, — на это было направлено 899,5 тыс. манатов.

330 тыс. манатов были использованы с нарушением бюджетной классификации.

На вывоз мусора в заповедниках Агентство незаконно потратило 835,5 тыс. манатов, хотя расходы должны были покрываться самими учреждениями.

В нарушение бюджетного законодательства 18,5 млн манатов были перечислены подведомственным организациям в конце года без соответствующего согласования.

Средства на аккредитивных счетах не всегда возвращались в бюджет: из 965,4 тыс. манатов на конец 2024 года возвращено лишь 43,5 тыс.

Агентство не использовало надёжную систему бухгалтерского учёта, что привело к искажению отчетности.

Оплачивались работы, не включенные в сметы, а также завышенные объёмы и стоимости ремонтно-восстановительных работ.

При республиканских мероприятиях и размещении зарубежной рекламы допускались нарушения, приводившие к неэффективному и избыточному расходованию средств.

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