Счетная палата выявила нарушения в Государственном агентстве по туризму на сумму 18,5 млн манатов.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
- Средства бюджета передавались другим учреждениям, несмотря на их выделение подведомственным структурам Агентства.
- Агентство профинансировало обучение по международной программе, не входящей в его полномочия, — на это было направлено 899,5 тыс. манатов.
- 330 тыс. манатов были использованы с нарушением бюджетной классификации.
- На вывоз мусора в заповедниках Агентство незаконно потратило 835,5 тыс. манатов, хотя расходы должны были покрываться самими учреждениями.
- В нарушение бюджетного законодательства 18,5 млн манатов были перечислены подведомственным организациям в конце года без соответствующего согласования.
- Средства на аккредитивных счетах не всегда возвращались в бюджет: из 965,4 тыс. манатов на конец 2024 года возвращено лишь 43,5 тыс.
- Агентство не использовало надёжную систему бухгалтерского учёта, что привело к искажению отчетности.
- Оплачивались работы, не включенные в сметы, а также завышенные объёмы и стоимости ремонтно-восстановительных работ.
- При республиканских мероприятиях и размещении зарубежной рекламы допускались нарушения, приводившие к неэффективному и избыточному расходованию средств.