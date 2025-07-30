Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, якобы Служба безопасности Украины (СБУ) «собирается использовать нынешние противоречия между Россией и Азербайджаном, чтобы разжечь ненависть на национальной почве».

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана», — заявила Захарова.

«Замысел состоит в том, чтобы, в случае успешной реализации таких провокаций, распространить вирусную информацию о некой российской агрессии в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве», — утверждает Захарова.