Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики.

Как говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, это связано с «включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых «русофобов», передает ТАСС.

«Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою институциональную и личную солидарность», — отмечается в тексте.