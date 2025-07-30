На улице Исмаила Хидаятзаде в Наримановском районе ликвидирована незаконная парковка , созданная на тротуаре.

Разрушенный тротуар на этом участке восстановлен, а асфальт, в который закатали корни деревьев, очищен, передает Qafqazinfo.

Руководство ООО «Бакинское эксплуатационное управление дорог №4» Агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) было привлечено к ответственности за незаконное превращение пешеходного тротуара в парковку.

Было установлено, что работы перед жилым комплексом Şirvanşah Residence проводились без уведомления головного офиса и необходимых согласований. В связи с этим поручено в кратчайшие сроки восстановить повреждённый участок тротуара, а понесённые расходы решено удержать из ежемесячной заработной платы ответственных лиц.