Польша назначила нового военного атташе в Азербайджан.

Об этом говорится в публикации польской дипмиссии в Баку.

На эту должность назначен полковник Аркадиуш Шленжек.

«В конце июля произошла смена военного атташе в посольстве Польши в Баку. Полковник Роберт Русак завершил свою миссию в Азербайджане, его обязанности принял полковник Аркадиуш Шленжек», — отмечается в информации.

At the end of July, there was a change in the position of Defense Attaché at the Embassy of the Republic of Poland in Baku. Colonel Robert Rusak concluded his mission in 🇦🇿, and his duties were taken over by Colonel Arkadiusz Szlążek. pic.twitter.com/zRrOdGJWnn

— PLinAzerbaijan (@PLinAzerbaijan) July 30, 2025