Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус прибыл в Баку.

Об этом говорится в публикации посольства Израиля в Баку.

В публикации приводятся видеокадры прибытия израильского дипломата в Азербайджан. В видео посол приветствует всех на азербайджанском языке.

Ambassador-designate Mr. Ronen Krausz has arrived in Azerbaijan.

We all welcome him with open hearts and wish him a successful journey. 🇮🇱🤝🇦🇿

Yeni təyin olunmuş Səfir cənab Ronen Krausz Azərbaycana gəlib.

Hamımız onu ürəkdən salamlayır və ona gələcək fəaliyyətində… pic.twitter.com/POnvsoCVHd

— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) July 30, 2025