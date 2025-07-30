Правительство Ботсваны хочет получить полный контроль над алмазодобывающей компанией De Beers. Этот шаг может положить конец почти 60-летнему сотрудничеству местных властей с инвесторами данной компании, информирует Financial Times.

Президент страны Дума Боко отметил, что Ботсвана «банкротится» из-за неэффективности De Beers, и предложил взять продажу алмазов под госконтроль. Но специалисты сомневаются в финансовой возможности такого шага — валютные резервы страны сократились до $3,5 млрд, а для выкупа доли потребуется больше средств.