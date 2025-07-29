В Баку прошла встреча посла Исламской Республики Иран Моджтабы Демирчилу с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Об этом говорится в сообщении иранской дипмиссии в «Телеграм».

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние экономического сотрудничества между двумя странами.

Была подчеркнута важность развития двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инфраструктурных проектов, а также необходимость ускорения реализации ранее достигнутых договоренностей и более полного использования имеющегося экономического потенциала двух стран.

В ходе встречи обсуждались также вопросы укрепления приграничного сотрудничества, содействия деятельности свободных зон, увеличения товарообмена и завершения совместных инфраструктурных проектов, включая транспортные коридоры, логистические центры и пограничные переходы.