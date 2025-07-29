Положения Меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерствами энергетики Азербайджана и Словении, сосредоточены на укреплении партнерства и обмене опытом в энергетической сфере — в основном по пяти ключевым направлениям.

Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды, климата и энергетики Словении, которое приводит «Репорт».

Согласно информации, главной задачей меморандума является поощрение тесного сотрудничества между национальными газовыми компаниями — SOCAR и Geoplin — для обеспечения бесперебойной торговли природным газом и формирования стратегического партнерства.

Документ также направлен на реализацию задач по укреплению энергетической безопасности и диверсификацию маршрутов поставок газа в Европу. В частности, предусмотрена поддержка инициативы Южного газового коридора и участие в смежных инфраструктурных проектах.

Одним из приоритетов сотрудничества определено развитие возобновляемых источников энергии и других чистых технологий, включая водородную энергетику, а также поддержка обмена знаниями и опыта в области цифровизации энергосистем.

Заключительным направлением является укрепление взаимодействия в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, а также участие в энергетических инициативах ЕС, связанных с выполнением климатических обязательств в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и Парижским соглашением.

В министерстве также указали на то, что меморандум носит рамочный характер и не содержит конкретной дорожной карты или сроков реализации положений.