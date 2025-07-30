Российский журналист и документалист, ведущий авторской программы «И так далее» на телеканале «Дождь» Михаил Фишман проанализировал на Youtube-канале издания охлаждение отношений между Баку и Москвой, ситуацию вокруг открытия Зангезурского коридора и перспективы заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Minval Politika приводит его слова с сокращениями.

«Если смотреть из Москвы, то на последней программной пресс-конференции президента Ильхама Алиева самым громким заявлением стала поддержка Украины в ее войне с Россией. С самого начала вторжения Азербайджан держал дистанцию, оказывал Украине гуманитарную и экономическую помощь, а Алиев встречался с Владимиром Зеленским, говорил, что поддерживает территориальную целостность Украины и отвечал на вопросы в тех же самых формулировках. Но теперь на фоне скандала с Москвой эти же формулировки звучат по-другому, особенно остро.

Российский «телеграм» бурлит, описывая заявления Алиева, но Кремль делает вид, что ничего такого не происходит. Телевизионная пропаганда молчит: и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, и представитель МИД Мария Захарова успокаивают общественность. Очевидно, что сверху поступила команда не обострять ситуацию. Но чтобы понять, что происходит и почему Кремль так деликатничает, надо чуть-чуть отмотать назад. И все дело в Зангезурском коридоре», — считает журналист.

«Первые сообщения о том, что у администрации американского лидера Дональда Трампа есть планы по Зангезурскому коридору, появились еще в начале июля. Затем произошла историческая встреча без посредников в Абу-Даби между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. А далее Трамп встретился в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте и вдруг заговорил про Армению с Азербайджаном.

При этом мирный договор между Арменией и Азербайджаном открыл бы возможность и для нормализации отношений между Арменией и Турцией. В июне Пашинян был и в Анкаре. Очевидно, что это тоже обсуждается.

Транспортный коридор с Нахчываном нужен Азербайджану, в том числе, и как экономическая артерия, потому что появляется новый торговый путь из Центральной Азии в Турцию и далее в Европу. Азербайджан находится в центре этого транзита.

Есть разные оценки, насколько это выгодно Армении, но в любом случае, мирный договор с Азербайджаном и, как следствие, разблокирование границы с Турцией дают Армении перспективы экономического развития.

Таким образом, решение проблемы с коридором и открытие границ Армении с Турцией формируют на Кавказе новую реальность, новый статус-кво, выгодный всем участникам», — делает выводы Фишман.

«Вообще-то, в этом процессе рассчитывала участвовать и Москва. В Соглашении о прекращении огня 2020-го года по итогам Второй Карабахской войны дорогу в Нахчыван должна была администрировать погранслужба ФСБ. Но Кремль не сделал для этого вообще ничего. А все потому, что в Москве как видели, так и видят и Армению, и Азербайджан сферой своего колониального влияния и контроля. Но ситуация стала меняться. Азербайджан выиграл войну, российские миротворцы ушли, а Путин увяз в своей безумной войне с Украиной.

Пашинян недавно допустил возможность технического внешнего контроля над коридором. Возможно, это лишь вопрос формулировок, но эта ситуация, без сомнений, не устраивает Москву. А все потому, что Москвы в ней попросту нет», — отмечает эксперт.

«И вот тут мы возвращаемся к крайне аккуратным заявлениям Кремля и МИД России о стремлении к нормализации и преодолению охлаждения с Азербайджаном. Не стоит сомневаться – Москва при этом параллельно давит на Пашиняна. И именно сейчас решаются важнейшие вопросы нового порядка на Южном Кавказе, ибо мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет новой точкой отсчета.

До полноценного мира и согласия, конечно же, очень далеко. Все еще сохраняется огромное недоверие между обеими сторонами. Но этот мирный договор имеет огромное значение, ибо сразу же после его подписания будет поставлена точка в постсоветской истории и подведен итог притязаниям Москвы на роль метрополии на Южном Кавказе.

Путин и его окружение верят – даже если СССР больше нет, есть нечто похожее на СССР – зона интересов, зона контроля. А мирный договор между Азербайджаном и Арменией станет доказательством, что это иллюзия. У Москвы нет колоний и нет контроля.

Вот в чем смысл охлаждения между Россией и Азербайджаном. В Москве это понимают. Дипломатические формулировки Пескова и Захаровой – это часть спецоперации. На самом деле, ставки сейчас повышаются с каждым днем», — подытожил телеведущий.