Счетной палатой Азербайджана в первом полугодии текущего года по итогам проведенных аудиторских проверок в финансовой отчетности государственных структур и компаний выявлены искажения на общую сумму 105,1 млн манатов.

По информации ведомства, 12,6 млн манатов из этой суммы составили существенные искажения.

По итогам проверок в семи случаях объектам аудиторского надзора были направлены отчеты и решения Коллегии Счетной палаты. Отчеты по завершенным контрольным мероприятиям также направлены в Милли Меджлис, Верховный Меджлис Нахчыванской АР, Кабинет министров Нахчывана, а также в министерства финансов Азербайджана и Нахчывана.

Отмечается также, что по фактам существенных искажений, выявленных в предыдущие годы на сумму свыше 300 млн манатов, были внесены соответствующие корректировки.