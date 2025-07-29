Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии, призвала США признать необратимый статус КНДР как ядерной державы. По её словам, без этого признания переговоры между странами останутся лишь «надеждой» Вашингтона.

В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК), Ким Ё Чжон отметила, что геополитическая ситуация вокруг Пхеньяна радикально изменилась, и США должны это учитывать. Любые попытки отрицать ядерный статус страны будут отвергнуты, подчеркнула она, добавив, что КНДР открыта к различным вариантам защиты своего ядерного потенциала.